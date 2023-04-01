"Бальде всегда усердно работает. Кейта терпеливо ждет своего шанса. Он - боец", - цитирует "РБ Спорт" Пасторелло.
Нападающий Кейта Бальде перешел в столичный "Спартак" летом 2022 года. В текущем сезоне сенегалец принял участие в 4 матчах за новый клуб, проведя на поле суммарно 71 минуту. Форвард пока не отличился голевыми действиями. "Спартак", занимающий 3-ю строчку в таблице РПЛ, в рамках 21-го тура примет "Ахмат".
Агент Бальде: Кейта терпеливо ждет своего шанса. Он - боец
Агент форварда московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал небольшое количество игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"