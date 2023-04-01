- Очень приятно так выходить и помогать команде. Да и еще на ноль отыграть. Даже немного не понимал, что происходит. От этого и разводил руками. Сами видели, как давалась игра. Очень тяжело было. Так что немного не верилось, что сможем забить... Если честно, особо никто не говорил ничего перед выходом. Тренеры удачи пожелали. Разве что Жоаозиньо подсказал кое-что. Но это так, между нами останется. Тяжеловато, потому что в меньшинстве играли. Владели преимуществом до удаления. Понятно, что у нас было два тяжелых поражения. Так что очень рады этой победе. Будем прогрессировать вместе.
Напомним, "Сочи" вдесятером обыграл "Динамо" в Москве (2:0). Денис Адамов заменил удаленного в середине первого тайма основного голкипера команды Сослана Джанаева и сразу же отбил одиннадцатиметровый удар.
Таким образом коллектив Курбана Бердыева прервал двухматчевую серию без побед и без забитых мячей и поднялся в середину турнирной таблицы и расположился на 8 строчке. Ранее "барсы" в 19-м и 20-м туре уступили соперникам с общей разницей 0:7. В активе "Сочи" на данный момент 31 набранное очко в 21 сыгранном матче.
Денис Адамов в этом сезоне выходил в 14 матчах за клуб. На счету 25-летнего российского голкипера 26 пропущенных мячей.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Сочи" Адамов: приятно так выходить и помогать команде
Вратарь "Сочи" Денис Адамов прокомментировал победу своей команды над "Динамо" в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ulpravda.ru