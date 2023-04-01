- Мне приятнее, когда "Вираж" за моими воротами. Сцена на трибуне? Мне было бы приятнее видеть там "Вираж", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Воспитанник "Зенита" Михаил Кержаков в этом сезоне является основным голкипером петербуржской команды. Россиянин имеет на своем счету 11 сухих матчей в 18 встречах за петербуржцев. При этом мяч в сетке ворот Михаила побывал всего 9 раз. В поединке 21-го тура против "Урала" (2:0) Кержаков вышел в основе дружины Сергея Семака и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сегодняшний матч стал первым на "Газпром Арене" с демонтированной трибуной "Виража". Теперь там находится сцена, где выступают различные артисты. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию среди петербуржских болельщиков.
Михаил Кержаков: сцена на трибуне? Мне было бы приятнее видеть там "Вираж"
Российский голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался по поводу демонтажа трибуны "Виража".
Фото: ФК "Зенит"