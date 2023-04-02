- Кто ответственный за поражение? Все вместе. Мы вместе выигрываем, мы вместе проигрываем. Что могу ответить болельщикам, критикующим Йокановича? Я могу их понять. Иногда, когда команда проигрывает, никто этому не рад: ни тренер, ни игроки, ни болельщики. Это часть футбола. Мы постараемся сделать всё возможное в следующей игре так, чтобы все были довольны, - передает слова Дасы "СЭ".
Матч 21 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Сочи" завершился победой гостей со счетом 2:0. При этом хозяева поля с 25 минуты встречи играли в большинстве после удаления голкипера "барсов" Сослана Джанаева и имели возможность открыть счет с пенальти, но вышедший на замену вратарь Денис Адамов отразил удар "с точки" в исполнении полузащитника Даниила Фомина. Во втором тайме "Сочи" забил два гола в меньшинстве - отличились защитник Ваня Дркушич на 67 минуте и фланговый хавбек Артем Макарчук на 74 минуте. После игры в пабликах "Динамо" появилась масштабная критика со стороны болельщиков в адрес главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
Даса: мы все ответственны - вместе выигрываем, вместе проигрываем. Ни тренер, ни игроки "Динамо" не рады поражениям
Защитник московского "Динамо" Эли Даса прокомментировал поражение бело-голубых от "Сочи" в матче 21 тура РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Динамо"