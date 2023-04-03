- Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к "Локомотиву", к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим. Я выслушаю все предложения, но "Локомотив" точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по?настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в "Локо".
34-летний Артем Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом" только в зимнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента из турецкого "Адана Демирспор". Соглашение нападающего с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона. После матча "Локомотива" с "Пари Нижний Новгород" (4:0) в СМИ появилась информация о том, что московский клуб планирует предложить Дзюбе продление контракта на долгий срок. Нападающий железнодорожников сыграл за команду шесть матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами. Дзюба является лучшим бомбардиром "Локомотива" в Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Следующий матч красно-зеленые проведут дома, в Москве, 9 апреля. Соперником "Локомотива" станет предыдущий клуб Дзюбы в РПЛ - санкт-петербургский "Зенит".
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба - о продлении контракта с "Локомотивом": знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что не планирует в ближайшее время вести переговоры о контракте.
Фото: Чемпионат.com