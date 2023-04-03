- Нет ничего плохого в том, чтобы продавать пиво на стадионах, этот напиток связан с футболом. Клубы заработают денег, болельщики будут рады. Пиво сделает российский футбол менее скучным. Наверное, иногда тяжело смотреть лигу, в которой есть один явный лидер и победитель известен еще до начала чемпионата. Не думаю, что это создаст много проблем, в современном мире на стадионах очень много представителей служб безопасности.
Напомним, 30 марта в Москве состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором президент организации Александр Дюков выразил поддержку инициативы по возвращению продажи алкогольного напитка на стадионах РПЛ, если эта идея поступит в качестве обращения. Депутат Госдумы России Ирина Роднина в свою очередь заявила, что пиво - такой же вариант поощрения болельщиков, пришедших на стадион поддержать команды, каким для собак поощрением является кусочек сахара за хорошее поведение.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: пиво на стадионах сделает российский футбол менее скучным
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал возможное возвращение пенного напитка на стадионы России.
Фото: ФК "Зенит"