Экс-член комитета РФС по этике Созин: Влут мог нарушить закон случайно. Теперь поставить на человеке крест?

– Влут мог нарушить закон случайно, без злого умысла или же просто стечение обстоятельств. Теперь поставить на человеке крест? Больше никогда его никуда не пускать и забыть про него? Если он виноват, и это было умышленно, то пусть несет ответственность. А если там другая ситуация? Почему он не может заниматься любимым делом?
Если его пока здесь не трогают, то пусть будет здесь. Я бы разделил футбол и частную жизнь. Не нужно это связывать. Кокорин и Мамаев у нас тоже нарушали закон. Они свой срок отсидели. Если будет депортация, то их, конечно же, нужно будет отдавать. А если никто не просит их туда, то пусть играют, – цитирует Созина "Спорт день за днем".
Напомним, 3 апреля суд Нидерландов приговорил атакующего полузащитника "Урала" Рая Влута к двум с половиной годам тюремного заключения. Причиной обвинительного заключения послужило пьяное ДТП со смертельным исходом. Кроме того, спортсмен будет лишен водительского удостоверения на управление транспортным средством сроком на 4 года.
Ранее прокуратура Нидерландов запрашивала 3,5 года тюрьмы для 27-летнего хавбека. В 2021 году нидерландский футболист, находясь за рулем машины в пьяном виде, инициировал аварию на скорости около 200 км/ч. В ДТП погиб четырехлетний ребенок. Тогда Влут защищал цвета местного футбольного клуба "Хераклес".
Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя решение нидерландского суда, заявил, что приговор не помешает футболисту до конца отработать свой контракт. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до декабря следующего года. Ожидается, что спортсмен подаст апелляцию.
По итогам 21-го тура "Урал" располагается на десятой строчке в таблице чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко перед самой паузой на игры сборных прервала свою беспрецедентную 16-матчевую серию без поражений, дома уступив московскому "Динамо" со счетом 0:1. Автором единственного гола незадолго до финального свистка стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
В минувший уик-энд уральцы проиграли в гостях "Зениту" со счетом 0:2, пропустив дважды от Ивана Сергеева в концовке встречи. Завтра "Урал" проведет ответный кубковый матч со "Спартаком". Первая игра завершилась вничью - 1:1.
По итогам 21-го тура "Урал" располагается на десятой строчке в таблице чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко перед самой паузой на игры сборных прервала свою беспрецедентную 16-матчевую серию без поражений, дома уступив московскому "Динамо" со счетом 0:1. Автором единственного гола незадолго до финального свистка стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
В минувший уик-энд уральцы проиграли в гостях "Зениту" со счетом 0:2, пропустив дважды от Ивана Сергеева в концовке встречи. Завтра "Урал" проведет ответный кубковый матч со "Спартаком". Первая игра завершилась вничью - 1:1.
Экс-член комитета РФС по этике Созин: Влут мог нарушить закон случайно. Теперь поставить на человеке крест?
Экс-член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на решение суда Нидерландов приговорить легионера "Урала" Рая Влута к 2,5 годам лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом.
Фото: ФК "Урал"