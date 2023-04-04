- Человек, такое ощущение, что на мопеде ездит на поле. Супербыстрый, супертехничный. Дай бог, чтобы ни травмы, ничего его не погубило. Мне лично симпатична его игра, он не боится. Для его лет он очень уверенный молодой человек, - приводит мнение Волкова Metaratings.ru.
"Акрон" Сергея Волкова встречался с "Локомотивом" в четвертьфинале нижней сетки Кубка России. Неожиданно для всех тольяттинцы, представляющие Первую лигу, сумели обыграть команду из РПЛ (1:1, 7-8 пен.). В той встрече 18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев вышел в основе столичного коллектива и провел на поле все 90 минут. Этот сезон россиянин проводит для себя успешно. Сергею удалось забить 5 голов и отдать 3 голевых паса на своих партнеров по команду в 22 играх. В первой части сезона Пиняев защищал цвета "Крыльев Советов". Недавно футболист отметился дебютным голом за сборную России, поразив ворота Ирака (2:0).
Голкипер "Акрона" Волков – о Пиняеве: человек, такое ощущение, что на мопеде ездит на поле
Российский вратарь "Акрона" Сергей Волков поделился мыслями по поводу игры Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"