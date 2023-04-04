- Может ли Батчи летом покинуть "Краснодар"? Нет. Я не смотрел игру против "Химок", но Батчи все устраивает в клубе, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Анголец Жоау Батчи, играющий на позиции правого полузащитника, пополнил состав "Краснодара" осенью 2022 года. С того момента футболист провел всего 8 встреч. За этот отрезок ангольский игрок сумел забить 1 гол, а также оформить 2 ассиста на своих партнеров по команде. Его контракт с южанами рассчитан до конца июня 2025 года. Благодаря разгрому "Химок" (6:0) в матче 20-го тура, "быки" занимают 7-ю строчку, имея в своем активе 32 очка. В следующем туре дружина Владимира Ивича сыграет на своей домашней арене с "Пари НН" Сергея Юрана.
Агент: Батчи не покинет "Краснодар" летом
Агент ангольского футболиста "Краснодара" Жоау Батчи Эдуардо Мариньо высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ФК " Краснодар"