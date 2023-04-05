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Вратарь "Акрона" Волков: Калешин держит всё в ежовых рукавицах, жесткий и требовательный в плане дисциплины

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Голкипер тольяттинского "Акрона" Сергей Волков рассказал о главном тренере красно-черных Евгении Калешине.
Фото: ФК "Акрон"
- Чем Калешин отличается от других тренеров в моей карьере? Супердисциплина на каждом шагу, как и в футболе, так и вне его. Все болтики, все гаечки подкрутил и никому не дает выдохнуть - от питания до каких-то футбольных мелочей, он всё наладил. Он не тихий профессор, который рассуждает о тактике? Да, он достаточно жесткий и требовательный в плане дисциплины, держит всё в ежовых рукавицах. Может и крикнуть, и жестко сказать. Если есть результат, значит, так и надо, - передает слова Волкова Metaratings.ru.

44-летний экс-защитник Евгений Калешин в своей тренерской карьере работал в качестве главного с краснодарской "Кубанью", "Урожаем", калининградской "Балтикой" и "Тверью". С сентября 2022 года специалист возглавляет тольяттинский "Акрон". Под руководством Калешина красно-черные набрали 28 очков в 17 матчах Первой лиги (6 побед, 10 ничьих, 1 поражение), а также одержали 6 побед в 6 матчах Кубка России (2 из них - по пенальти). При этом в рамках Кубка России тольяттинцы выбили из турнира три московских клуба - "Торпедо" (2:0 на своем поле), "Локомотив" (1:1, пен. 7:6 на своем поле) и "Динамо" (0:0, пен. 4:1 на выезде).


Кубок России Акрон Калешин Волков
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