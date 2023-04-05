- У "Динамо" сейчас отсутствует победная дисциплина. "Акрон" показал отличную подготовку к сопернику и выполнил все необходимые задачи. Они знали, с кем играют, знали, что уровень мастерства у "Динамо" выше, поэтому всеми силами довели игру до пенальти. Мне "Акрон" понравился больше по самоотдаче, "Динамо" будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем? - передает слова Силкина Sport24.
Матч первого этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Динамо" - "Акрон" завершился вылетом бело-голубых из турнира после серии пенальти (0:0, пен. 1:4). По ходу игры бело-голубые имели значительное преимущество в количестве ударов по воротам, однако не смогли реализовать их в голы благодаря отличной игре голкипера гостей Сергея Волкова.
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Силкин: "Динамо" будто не хотело побеждать "Акрон". Зачем в Кубке выходить с таким настроем?
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал вылет бело-голубых из Кубка России после матча с тольяттинским "Акроном" (0:0, пен. 1:4).
Фото: ТАСС