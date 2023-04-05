"Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов. Если Малком уйдет, ничего страшного не случится", - цитирует Петржелу "СЭ".
Напомним, правый вингер "Зенита" Малком ранее заявил, что думает над тем, чтобы вернуться в европейский чемпионат, чтобы вновь выступать в еврокубках. В феврале бразилец указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство.
Футболист защищает цвета "сине-бело-голубых" с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 25 матчах за петербуржцев во всех соревнованиях, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Также Малком является одним из лучших бомбардиров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги.
Петржела - о Малкоме: типичный футболист без мозгов
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова полузащитника Малкома о желании уйти из российского клуба, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"