"На данный момент "Оренбург" не обращался по поводу выкупа Брайана Мансильи. Посмотрим, что будет ближе к лету. Все возможно с точки зрения спортивного и экономического удобства для обеих сторон", - приводит слова Каприя Sport24.
Напомним, в конце февраля спортивный директор "Оренбурга" Андреев заявил, что клуб ведет переговоры по выкупу Мансильи.
Брайан Мансилья прешел в "Оренбург" летом прошлого года из аргентинского "Расинга" на правах аренды до конца сезона. С того момента 25-летний аргентинский вингер сыграл за оренбуржцев 19 метчей, в которых забил 2 мяча и отдал 6 ассистов. Сумма выкупа футболиста составляет 1,2 миллиона евро.
Спортивный директор "Расинга": "Оренбург" пока не обращался по поводу выкупа Мансильи
Спортдиректор "Расинга" Рубен Каприя рассказал, что с клубом никто не связывался из "Оренбурга" по поводу выкупа хавбека Брайана Мансильи.
Фото: ФК "Оренбург"