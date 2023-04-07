- В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, все возможно. Я считаю, что никаких перспектив нет на сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране.
Российской спорт продолжает быть изолирован от мирового после событий февраля прошлого года на Украине. Небольшие послабления принимаются различными спортивными федерациями, однако в футболе УЕФА и ФИФА по-прежнему не позволяют российским клубам и сборной России принимать участие в международных матчах. В топ-5 европейских чемпионатов из российских футболистов продолжают играть только полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, представляющие "Монако" и "Торино" соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Ломаев: при нынешней ситуации в России уехать играть в Европу - уже мечта
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев признался, что при нынешней ситуации в России уехать играть в Европу - лишь мечта.
Фото: "Чемпионат"