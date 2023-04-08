- Уровень чемпионата России очень высокий. Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо — эти ребята отличались, ещё когда играли в Бразилии. Можно выделить Сперцяна, он ещё очень молод, но уже в форме, чтобы достичь больших высот. Промес? Очень хороший и сильный игрок. Ещё до приезда в Россию я наблюдал за ним и видел, что он в порядке.
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Малком является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. На счету бразильца 16 забитых мячей, ни один из которых не был забит с пенальти. У форварда московского "Спартака" Квинси Промеса также 16 голов, но часть из них была забита с 11-метровой отметки. Полузащитник "Зенита" Клаудиньо входит в топ-5 лучших ассистентов чемпионата России, бразилец уже шесть раз в текущем сезоне помогал своим партнерам поразить ворота соперников. Эдуард Сперцян набрал 16 (9+7) результативных баллов за "Краснодар" в этом сезоне. По системе "гол+пас" в РПЛ больше только у Малкома и Промеса.
Источник: "Матч ТВ"
Боржес: уровень чемпионата России очень высокий. Из сильных игроков я бы выделил Малкома, Клаудиньо, Сперцяна и Промеса
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"