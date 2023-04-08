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Калешин: раньше жаловались, что было много иностранцев. Сейчас играют россияне - говорим, что упал уровень чемпионата

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Бывший защитник "Краснодара" и "Рубина" Виталий Калешин порассуждал об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Естественно, чемпионат в нынешнем его виде способствует развитию молодых игроков. Освободилось много мест, больше возможностей у россиян, которые раньше получали меньше игроков времени из-за легионеров. Безусловно, отсутствие опытных легионеров повлияет на уровне молодых спортсменов. Если игрока загнали в определенные рамки, он будет деградировать. Но у нас нет выбора. Качество чемпионата упало, потому что иностранцы уехали. Когда было много иностранцев, жаловались, что нет места для россиян. А сейчас играет много россиян, и мы говорим, что упал уровень чемпионата. Мы хотим все и сразу. Так не бывает. А золотую середину тяжело найти. Только какими-то ограничениями и лимитами.

В таблице российской Премьер-лиги единолично лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга. Коллектив с берегов Невы под руководством Сергея Семака опережает ближайшего конкурента на семь баллов. Вторую строчку занимают подопечные Валерия Карпина - "Ростов". На третьем месте расположился столичный "Спартак". На счету "красно-белых" 41 набранное очко в 21 сыгранном матче. В зоне прямого вылета, на последнем и предпоследнем местах находятся подмосковные "Химки" и "Торпедо" соответственно. В зоне стыковых поединков за право остаться в РПЛ расположились воронежский "Факел" и "Пари НН". До окончания первенства России осталось провести девять матчей. В рамках 22-го тура "Зенит" отправится на выезд к "Локомотиву", "Спартак" примет московское "Динамо", а "Ростов" сыграет в гостях с "Оренбургом".

Источник: Metaratings.ru


Калешин
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