"Слухи об интересе топ-клубов? Я читал об этом, но на данный момент не хочу ничего слушать. Я сконцентрирован только на игре в "Крыльях". Смена клуба летом? Как карты лягут, так и будет", - приводит слова Коваленко Sport24.
19-летний Александр Коваленко, играющий на позиции центрального полузащитника, перешел в "Крылья Советов" из "Сочи" летом прошлого года на правах аренды до конца сезона. На счету россиянина 28 матчей за самарцев во всех соревнованиях, 2 забитых мяча и 3 результативных ассиста. Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Коваленко: интерес со стороны топ-клубов? Сейчас я сконцентрирован только на "Крыльях Советов"
Хавбек "Крыльев Советов" Александр Коваленко прокомментировал слухи об интересе топ-клубов к своей персоне.
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