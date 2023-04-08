- Лучшие тренеры, при ком я играл в России - Эмери, Мусаев и Карпин. Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось. Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно. Но если говорить о сборной, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили.
Станислав Черчесов руководил сборной России в период с 2016 по 2021 год. Под его началом команда сыграла 57 матчей, одержала 25 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение. На чемпионате мира 2018 года в России коллектив Черчесова показал лучший результат в истории, добравшись до четвертьфинала мундиаля, уступив на этой стадии в серии послематчевых пенальти будущим финалистам турнира - сборной Хорватии (2:2, 3:4 - по пен). Однако после провала российской сборной на Евро-2021, Черчесов был отправлен в отставку, а на его пост был назначен Валерий Карпин. Наставник "Ростова" сумел вывести национальную команду в стыковые матчи за право играть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Всего под руководством Карпина сыграно 12 встреч, в которых одержано 7 побед, 4 ничьи и 1 поражение.
Источник: Sport24
Ари: если говорить о сборной России, то Черчесов однозначно был сильнее Карпина
Экс-футболист ряда клубов РПЛ Ари сравнил главного тренера сборной России Валерия Карпина с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.
Фото: РФС