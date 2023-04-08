– Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду. Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов. Руководители клуба выбрали другой путь.
Я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, эта команда будет бороться до последнего тура! – приводит слова Талалаева "СЭ".
Андрей Талалаев был отправлен в отставку с поста главного тренера "Торпедо" в конце марта. Его место занял 45-летний испанский специалист Жозеп Клотет.
В стартовом матче 22-го тура чемпионата России московское "Торпедо" на своем поле нанесло поражение воронежскому "Факелу" со счетом 2:0. Эта победа стала для "автозаводцев" первой под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. На 34-й минуте Илья Кухарчук, не подошедший "Химкам", вывел хозяев вперед - 1:0. А в добавленные ко второму тайму минуты Равиль Нетфуллин закрепил результат и поставил победную точку - 2:0.
"Торпедо", располагающееся на нижней строчке, набрало 13 очков и сравнялось в таблице РПЛ с подмосковными "Химками". У "Факела" осталось 17 очков и 14-я позиция в "табели о рангах" чемпионата России.
Талалаев – о победе "Торпедо" над "Факелом": стала ли встряской для команды смена тренера? Нужно спросить у футболистов
Экс-наставник "Торпедо" Андрей Талалаев, уволенный в конце марта из московского клуба, отреагировал на победу "автозаводцев" над "Факелом" (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"