- Вильмар отлично себя чувствует. Скорее всего, сыграет сегодня. Он восстановился и готов, - передает слова Поссо Sport24.
29-летний колумбийский опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос получил повреждение плеча в домашнем матче 19 тура против "Химок" (3:2). После этого футболист пропустил по состоянию здоровья встречи 20 тура с ЦСКА (0:1 на выезде) и 21 тура с "Уралом" (2:0 на своем поле).
9 апреля "Зенит" в рамках 22 тура Российской премьер-лиги встретится на выезде с московским "Локомотивом".
Агент Барриоса - перед матчем "Зенита" с "Локомотивом": Вильмар отлично себя чувствует, он восстановился и готов
Агент опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о его состоянии.
Фото: ФК "Зенит"