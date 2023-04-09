– "Локомотив" даст бой "Зениту". С игрой у "железнодорожников" и так было все нормально. А сейчас команда еще и усилилась в лице некоторых футболистов: Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Лантратова. Недавно "Зенит" уже оступился в Москве в матче с ЦСКА. В игре с "Локо" команда Семака тоже может потерять очки.
Но я бы сказал, что петербуржцы выглядят предпочтительнее: у москвичей в основном решают два футболиста – Пиняев и Дзюба. Если их перекрыть, то у "Зенита" будет больше шансов на успех, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Встреча между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена". Стартовый свисток рефери из Сочи Павла Кукуяна раздастся в 20:00 по московскому времени. В таблице соперников разделяют 26 очков. Команда Сергея Семака уверенно возглавляет таблицу, опережая ближайших конкурентов – "Ростов" и "Спартак" – на семь и девять очков соответственно.
"Локомотив" подходит к предстоящей игре с 4-матчевой победной серией на весеннем отрезке РПЛ. В случае если подопечным Михаила Галактионова удастся набрать очки, они поднимутся на десятое место в таблице чемпионата России, обойдя екатеринбургский "Урал".
Александр Мостовой: недавно "Зенит" уже оступился в матче с ЦСКА. В игре с "Локо" он тоже может потерять очки
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил шансы соперников в преддверии центрального матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"