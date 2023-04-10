По информации источника, к армянскому футболисту присматриваются немецкие "Байер", "Фрайбург" и Боруссия Менхенгладбах и миланский "Интер". Все клубы активно следят за игрой и прогрессом Сперцяна в текущем сезоне.
Скауты клубов Бундеслиги уже просматривали 22-летнего армянина на играх "Краснодара", а сам Сперцян рассматривает возможность перехода в команду из топ-5 лиг Европы в летнее трансферное окно как приоритетную цель.
Ранее к Сперцяну проявляли интерес нидерландский ПСВ и итальянский "Милан". Клуб Серии A даже делал предложение "Краснодару" по переходу полузащитника, однако стороны не достигли согласия по сумме трансфера.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Интер" и несколько немецких клубов следят за игроком "Краснодара" Сперцяном
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян привлек внимание ряда европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"