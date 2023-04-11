По информации источника, 19-летний Коваленко заинтересовал сразу три российских клуба, среди которых называются московские "Локомотив" и "Динамо", а также санкт-петербургский "Зенит".
Клуб из города с берегов Невы готов предложить полузащитнику зарплату около 1 млн евро в год.
"Сочи", которому принадлежит Коваленко, не хочет оставлять футболиста в своем составе и попытается продать игрока в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Коваленко играет на правах аренды за "Крылья Советов". Полузащитник записал на свой счет два гола и три голевых паса в 29 матчах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" хотят приобрести Александра Коваленко летом
Три российских топ-клуба интересуют полузащитником "Крыльев Советов" Александром Коваленко.
Фото: ПФК "Крылья Советов"