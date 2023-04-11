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Мостовой – о назначении Талалаева: в "Химках" цирк остается цирком. Только в РПЛ за сезон можно поменять три команды

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: "Чемпионат"
– Мы же говорим, что наш чемпионат ничем не удивляет, и вот еще одно забавное явление происходит в команде-разочаровании этого сезона – в "Химках", как многие говорили, цирк остается цирком. Опять назначают нового тренера.

По-моему, только в нашем чемпионате за сезон можно поменять три команды. И, кстати, это еще не рекорд, потому что могут же оттуда убрать, и потом еще в четвертую может успеть попасть Талалаеву. Удивительно, конечно. Как такое может происходить? И у нас все это происходит, – приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

Сегодня, 11 апреля, руководство подмосковных "Химок" подтвердило назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом подписан на пять лет. Ранее он уже трудился на благо подмосковного клуба в сезоне-2019/20.

На момент прихода Талалаева в клуб его новая команда делит с "Торпедо" нижнюю строчку в таблице чемпионата России. У обоих клубов по 13 очков. Подмосковный коллектив опережает черно-белых лишь благодаря победе в личной встрече в рамках 4-го тура РПЛ. Любопытно, что Талалаев был уволен в третьей декаде марта именно из "Торпедо".


Мостовой Талалаев Химки Торпедо
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