– Мы же говорим, что наш чемпионат ничем не удивляет, и вот еще одно забавное явление происходит в команде-разочаровании этого сезона – в "Химках", как многие говорили, цирк остается цирком. Опять назначают нового тренера.
По-моему, только в нашем чемпионате за сезон можно поменять три команды. И, кстати, это еще не рекорд, потому что могут же оттуда убрать, и потом еще в четвертую может успеть попасть Талалаеву. Удивительно, конечно. Как такое может происходить? И у нас все это происходит, – приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
Сегодня, 11 апреля, руководство подмосковных "Химок" подтвердило назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом подписан на пять лет. Ранее он уже трудился на благо подмосковного клуба в сезоне-2019/20.
На момент прихода Талалаева в клуб его новая команда делит с "Торпедо" нижнюю строчку в таблице чемпионата России. У обоих клубов по 13 очков. Подмосковный коллектив опережает черно-белых лишь благодаря победе в личной встрече в рамках 4-го тура РПЛ. Любопытно, что Талалаев был уволен в третьей декаде марта именно из "Торпедо".
Мостовой – о назначении Талалаева: в "Химках" цирк остается цирком. Только в РПЛ за сезон можно поменять три команды
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: "Чемпионат"