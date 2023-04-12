- У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в "Ростове". Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из "Ростова", чтобы выигрывать трофеи, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
"Ростов" утвердил 54-летнего российского специалиста Валерия Карпина был наставником команды в марте 2022 года. Россиянин провел у руля дончан 43 игры, в них ему удалось одержать 23 победы. Еще на счету тренера 9 ничьих и 11 поражений. Это второй приход Валерия на пост наставника ростовчан. Ранее он возглавлял команду с 2017 по 2021 годы. Отметим, что пока главный тренер российской сборной не имеет в своем активе каких-либо титулов с "Ростовом". При этом Карпин вместе со своей командой в текущем розыгрыше национального первенства борется за медали. В данный момент "Ростов" располагается на 2-й строчке, опережая на 3 очка идущий третьим "Спартак". Отставание от "Зенита", являющегося лидером РПЛ, составляет 9 баллов. В следующем туре "Ростов" сыграет с дружиной Сергея Семака на своей домашней арене.
Рианчо: чтобы выигрывать трофеи, Карпину надо уходить из "Ростова"
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями по поводу работы Валерия Карпина в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"