- Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет, - приводит комментарий Казанчи Sport24.
Прошедшей зимой "Бешикташ" пытался осуществить переход российского опорного хавбека Дмитрия Баринова. Руководство стамбульского клуба сделало предложение столичному клубу, но там посчитали сумму недостаточной для того, чтобы отпустить своего капитана. В этом сезоне Баринов провел за "Локомотив" 27 встреч во всех турнирах. За этот отрезок опорник сумел забить 2 гола и оформить 3 голевых паса на своих партнеров. Договор Дмитрия с "Локомотивом", чьим воспитанником он является, рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее СМИ также сообщали об интересе к Баринову со стороны "Зенита". В сентябре Дмитрию исполнится 27 лет. Игрок имеет на своем счету 15 игр за сборную России.
Гендиректор "Бешикташа": мы больше не заинтересованы в Баринове
Генеральный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи сделал заявление о том, что клуб больше не будет пытаться осуществить трансфер российского футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости