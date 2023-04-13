- Писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал.
Фабрицио Романо - авторитетный итальянский журналист, прославившийся своими инсайдами из мира футбола. Например, итальянец первым в мире сообщил об увольнении из "Баварии" Юлиана Нагельсмана и назначении на пост главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.
Контракт 22-летнего Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Сперцян: писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне еще не писал
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что известный инсайдер Фабрицио Романо к нему еще не обращался.
Фото: ФК "Краснодар"