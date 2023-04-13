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Сперцян: писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне еще не писал

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что известный инсайдер Фабрицио Романо к нему еще не обращался.
Фото: ФК "Краснодар"
- Писал ли мне инсайдер Фабрицио Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал.

Фабрицио Романо - авторитетный итальянский журналист, прославившийся своими инсайдами из мира футбола. Например, итальянец первым в мире сообщил об увольнении из "Баварии" Юлиана Нагельсмана и назначении на пост главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

Контракт 22-летнего Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "Чемпионат"


Сперцян Краснодар Динамо Захарян
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