– Смогут ли дончане дома отнять очки у питерцев? Это вполне реально. "Ростов" дома играет здорово. Понятно, что "Зенит" на бумаге сильнее и по игре, и по составу. Но думаю, что наиболее вероятный результат – ничья 1:1 или 2:2. Пока у "Ростова" остается теоретическая возможность догнать "Зенит", он будет это делать. К тому же есть премиальные за победы. Думаю, за выигрыш у "Зенита" они двойные.
По силам ли "Ростову" составить конкуренцию "Зениту"? Нет. Понятно, что "Зенит" уже не упустит преимущество. Уж очень большой разрыв в очках между командами. Питерцы сильнее всех на данный момент, – приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.ру".
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 54 очками уверенно лидирует за восемь туров до завершения сезона. Действующий чемпион страны опережает идущий вторым "Ростов" на 9 баллов. "Спартак" располагается на третьей строчке, отставая от лидера на 12 очков. На минимальном расстоянии в турнирной таблице от красно-белых идет ЦСКА, занимающий четвертую позицию с 41 очком.
Кечинов: пока у "Ростова" остается теоретическая возможность догнать "Зенит", он будет это делать
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"