- С мой точки зрения Тюкавин прибавил в психологии. Если раньше его ассоциировали с футболистом, выходящим на замену. Сегодня он полноценный игрок стартового состава, который в каждой игре забивает, создает моменты и напрягает защитников. Константин улучшил свою игру, - приводит мнение Кобелева "РБ Спорт".
Центрфорвард Константин Тюкавин - выпускник академии "Динамо". За свою карьеру в московском коллективе Тюкавин провел 84 игры. В них россиянин забил 22 гола. Также за этот отрезок игрок записал на свой счет 13 голевых пасов. В этом сезоне Тюкавин чаще появляется в основе дружины Славиши Йокановича. В активе Тюкавина 1434 игровых минут за 31 поединок во всех соревнованиях. В этих матчах воспитанник бело-голубых набрал 9+4 по системе гол плюс пас. В среднем футболисту требуется 160 минут игрового времени для того, чтобы поразить ворота соперников. Недавно СМИ сообщили о том, что в услугах Константина заинтересован действующий чемпион России "Зенит". В июне Тюкавину исполнится 21 год. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2024 года.
Кобелев: Тюкавин уже полноценный игрок старта в "Динамо", он прибавил в психологии
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев поделился своими соображениями по поводу прогресса форварда москвичей Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"