- Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за второе место в РПЛ. Да, ещё "Спартак" борется за вторую строчку в турнирной таблице. Но надо смотреть календарь чемпионата и понимать, какие соперники ещё ждут красно-белых. Хотя, даже независимо от расписания "Спартака", у ЦСКА есть все шансы занять второе место.
Первое место в чемпионате России в текущем сезоне занимает санкт-петербургский "Зенит", набравший после 22 сыгранных матчей 54 очка. Петербуржцы опережают идущий вторым "Ростов" на девять очков перед очной встречей в РПЛ. "Спартак" и ЦСКА расположились на третьей и четвертой строчках турнирной таблицы соответственно. Красно-белые имеют в своем активе 42 очка, армейцы - 41 очко. До конца чемпионата всем командам осталось провести по восемь игр, ближайшие из которых пройдут 15-16 апреля.
Источник: Metaratings
Алдонин: даже независимо от расписания "Спартака", у ЦСКА есть все шансы занять второе место в РПЛ
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейцы могут бороться за второе место в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: Чемпионат.com