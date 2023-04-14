- Дзюба был и остается хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артема за то, что он не забивал на сборах. Всем, кто спрашивал меня про Дзюбу, я отвечал: "Подождите". Во-первых, человек долго не играл в футбол. Во-вторых — приехал в новую команду. Ему нужно было дать время, чтобы набрать форму. Вот и результат. То, что Артем забил шесть в пяти матчах, говорит не об уровне чемпионата, а о том, что он в порядке.
Артему Дзюбе 34 года. Ранее футболист играл за несколько клубов Российской Премьер-Лиги. Нападающий защищал цвета "Спартака", "Томи", "Ростова", "Арсенала" и "Зенита". Дзюба несколько раз становился одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Нападающий четыре раза стал чемпионом РПЛ в "Зените" при главном тренере Сергее Семаке. Дзюба принял решение покинуть санкт-петербургский клуб летом прошлого года, переехав в чемпионат Турции. Российский футболист забил лишь один гол в пяти матчах за "Адана Демирспор" и расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги в ноябре прошлого года.
Источник: Sport24
Глушенков: Дзюба был и остается хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артема
Форвард "Локомотива" Максим Глушенков высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"