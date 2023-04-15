- Со многими командами были обидные результаты, не засчитывали чистые мячи. Дальше будет тяжёлая игра на Кубок в Жигулёвске. Поэтому с хорошими эмоциями хорошо подойдём к игре. Всё будет хорошо, - приводит мнение Чернова "Чемпионат".
"Спартаку" не удавалось победить в 5 матчах подряд (2 поражения и 3 ничьих). Всего за 6 весенних туров москвичи одержали всего 2 победы. Сегодня дружина Абаскаля в гостях набрала три очка в матче с "Торпедо" (2:1). Теперь красно-белый коллектив имеет в своем активе 45 очков и снова замыкает лидирующую тройку, обогнав ЦСКА на 1 балл. При этом "Спартак" и идущий вторым "Ростов" имеют равное количество очков. Завтра дончане на своем поле примут лидера текущего розыгрыша РПЛ "Зенит". Отметим, что в поединке 18-го тура против "Урала" (2:2) арбитр Виталий Мешков отменил победный гол Соболева, который потом признали легитимным.
Защитник "Спартака" Чернов: со многими командами были обидные результаты, не засчитывали чистые мячи
Российский футболист "Спартака" Никита Чернов поделился своими соображениями по поводу результатов московского команды.
Фото: " Чемпионат"