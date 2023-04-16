"Матч с "Пари НН" получился тяжелым. Соперник играл очень энергично - это дисциплинированная команда. Я рад, что мы смогли победить! Было нелегко, но мы заработали три очка", - приводит слова Дасы "Чемпионат".
"Динамо" вырвало победу у "Пари НН", уступая к 79-й минуте встречи. Москвичи забили три безответных гола усилиями нападающего Ярослава Гладышева, полузащитника Даниила Фомина и форварда Федора Смолова. Таким образом после 23-х туров столичная команда расположилась на пятой строчке в таблице РПЛ. От топ-3 команду Славиши Йокановича отделяет 6 очков. До окончания первенства России осталось 7 матчей.
Даса: "Пари НН" играл очень энергично, это дисциплинированная команда
Защитник "Динамо" Эли Даса высоко оценил уровень "Пари НН" после встречи 23-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Динамо"