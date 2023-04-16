"Никита сейчас начал вратарские упражнения, но не все пока может выполнять. Он соскучился по футболу. Ждем, когда вернется в общую группу. Надеюсь, что он зацепит концовку сезона, а там уже тренерский штаб будет решать", - цитирует Талаева "СЭ".
28-летний вратарь Никита Медведев перебрался в "Ростов" из "Рубина" в июле 2022 года в качестве свободного агента. В кубковом матче против "Оренбурга" в сентябре он получил повреждение связок коленного сустава. В этом сезоне на счету игрока всего три матча, в которых он не пропустил ни одного мяча. До окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги ростовской команде осталось провести восемь матчей. Сегодня, 16 апреля, в рамках 23-го тура коллектив Валерия Карпина примет лидера чемпионата - "Зенит".
Агент голкипера "Ростова" Медведева: надеюсь, что он зацепит концовку сезона
Агент голкипера "Ростова" Никиты Медведева Андрей Талаев прокомментировал восстановление своего клиента после травмы.
Фото: "СЭ"