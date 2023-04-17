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Бышовец: увольнение Йокановича из "Динамо" - вопрос времени

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Бывший главный тренер "Динамо" Анатолий Бышовец считает, что дни наставника бело-голубых Славиши Йокановича в клубе сочтены.
Фото: ФК "Динамо"
- Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у "Динамо", эта команда могла рассчитывать на большее. Йокановичу не удалось поставить командную игру.

Вчера, 16 апреля, стало известно об увольнении предыдущего главного тренера "Динамо" Сандро Шварца из берлинской "Герты". Среди претендентов на пост наставника бело-голубых назывались Станислав Черчесов, работающий сейчас в венгерском "Ференцвароше", и Марко Николич, известный в России по работе с московским "Локомотивом". Российский специалист продлил свой контракт с командой из Венгрии, агент серба заявил, что тот должен определиться с местом продолжения карьеры к началу мая.

Источник: Metaratings


Динамо Бышовец Йоканович
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