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Хусаинов – о судействе дерби между "Торпедо" и "Спартаком": это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча

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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов объяснил решение арбитра Павла Шадыханова назначить три пенальти до перерыва в ворота хозяев в столичном дерби между "Торпедо" и "Спартаком" (1:2).
Фото: "Чемпионат"
– Шадыханов явно попытался сгладить свои жесткие решения по "Торпедо" в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам еще и удалил Клотета. На мой взгляд, это определенный заказ. Подобное оговаривается еще до матча.

Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями "Спартака" были приняты определенные решения. Потому и в игре с "Динамо" назначили 11-метровый за "липовый" фол на Романе Зобнине, – приводит слова Хусаинова RT.

В матче между "Торпедо" и "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России, который состоялся в минувшую субботу и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых, рефери Павел Шадыханов назначил целых три 11-метровых удара в стартовые 45 минут. Кроме того, под занавес первого тайма представитель столичного судейского корпуса удалил наставника "автозаводцев" Пепа Клотета за оскорбительные жесты и выражения в свой адрес.

После перерыва от действий судьи "пострадал" уже "Спартак". Шадыханов за две желтые карточки удалил Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. Несмотря на то, что команда Гильермо Абаскаля завершала матч вдевятером, ей удалось увезти три очка из "Лужников" и закрепиться на третьей строчке в таблице РПЛ.


Торпедо Спартак Шадыханов Хусаинов
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