– Работа Карпина в "Ростове" вызывает уважение. Его результаты удивительны, потому что это клуб, у которого не так много денег. Тренер Карпин подтвердил свою высокую квалификацию. Рано или поздно Карпин вернется в "Спартак" и сделает его чемпионом. Это будет красивая история, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".
По итогам 23 туров "Зенит" и "Ростов" занимают две верхние строчки в таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака опережает коллектив Валерия Карпина на девять очков. Статус-кво сохранился после ничейного результата центрального матча минувшего тура в Ростове-на-Дону между лидерами РПЛ, который завершился нулевой ничьей. У обоих клубов были хорошие шансы открыть счет, но распечатать ворота так никому и не удалось.
В 24-м туре "Зенит" на своем поле стадиона "Газпром Арена" 22 апреля примет московское "Динамо", а "Ростов" на следующий день в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".
Рианчо: рано или поздно Карпин вернется в "Спартак" и сделает его чемпионом. Это будет красивая история
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо не исключил возможное возвращение нынешнего наставника "Ростова" Валерия Карпина на тренерский мостик красно-белых.
Фото: РФС