- Доволен нашим тренером. Юран отлично начал в "Нижнем Новгороде", видно, что мы заиграли хорошо. Пока ситуация для нас неблагоприятная, но на каждой тренировке Сергей Николаевич прививает в нас безумную уверенность. На сто процентов уверен — все у "Нижнего Новгорода" будет хорошо, и мы останемся в РПЛ.
Сергей Юран возглавил "Пари НН" несколько недель назад, сменив на посту наставника нижегородцев уволенного Артема Горлова. Под руководством Юрана "Нижний Новгород" сыграл два матча и в обоих потерпел поражение с одинаковым счетом 1:3. Нижегородцы уступили "Краснодару" и московскому "Динамо". Следующий матч "Пари НН" проведет на своем поле. В Нижний Новгород приедут самарские "Крылья Советов". Встреча 24-го тура РПЛ состоится 23 апреля.
Источник: Sport24
Янсане - после двух поражений "Пари НН": Юран отлично начал, видно, что мы заиграли хорошо
Форвард "Пари Нижний Новгород" Момо Янсане признался, что очень доволен работой главного тренера команды Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"