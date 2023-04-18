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Вингер "Крыльев Советов" Гарре: Осинькин для нас как отец. Знает, как работать именно с нашей командой

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Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре высказал мнение о главном тренере самарцев Игоре Осинькине.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Очень умный тренер. Прекрасно знает, как работать именно с нашей командой. У него очень разнообразные тренировки: много упражнений на тактику, но и много техники. Осинькин очень серьезен, может по несколько раз повторить одно и то же, чтобы мы лучше запоминали. Чувствуется, что он как отец для нас. В команде много молодых игроков, а Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу. Это здорово, - цитирует Гарре "Чемпионат".

57-летний экс-главный тренер московского "Чертаново" Игорь Осинькин возглавил самарские "Крылья Советов" в июле 2020 года. В первом сезоне под руководством Осинькина волжане стали победителями розыгрыша Футбольной национальной лиги, вернувшись тем самым в Российскую премьер-лигу, а также вышли в финал Кубка России. В сезоне-2021/2022 "Крылья" заняли восьмое место в итоговой турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 матчах.

В текущем чемпионате самарцы находятся на 12 месте, набрав 25 очков в 23 матчах.


Крылья Советов Осинькин Гарре
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