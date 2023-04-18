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Кутепов - о "Спартаке": негодяи такие, почему не поздравили Федуна с днем рождения? А я - не в "Спартаке", ребят

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Защитник "Торпедо" Илья Кутепов прокомментировал ситуацию с отсутствием поздравления с днем рождения экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна в официальных соцсетях клуба.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" не поздравил Леонида Федуна в соцсетях с днем рождения, поздравил ли его я? Почему они не поздравили, негодяи такие. Что они не поздравили, зачем так делать? У них спросите, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то. Хорошо ли я поступил? А я же не в "Спартаке", ребят. Так что извините, - передает слова Кутепова "СЭ".

5 апреля 2023 года бывшему владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну исполнилось 67 лет, при этом клуб не поздравил своего экс-президента с днем рождения на официальных интернет-ресурсах. Федун занимал должность президента красно-белых с 2004 года по август 2022 года, когда он передал свой пакет акций клуба компании "Лукойл". За 18 лет под его руководством "Спартак" 1 раз стал чемпионом России, выиграл 1 Кубок и 1 Суперкубок страны.

29-летний экс-защитник и воспитанник "Спартака" Илья Кутепов покинул клуб в июле 2022 года.


Спартак Федун Кутепов
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