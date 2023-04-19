"Калешин — топ-тренер. У него уникальная ментальность. С ним команда становится лучше. У Калешина мышление победителя. Он смог бы успешно тренировать клуб из РПЛ? На сто процентов уверен, что смог бы. Точно готов к этому. Калешин - один из лучших тренеров моей карьере", - цитирует Понсе Sport24.
Евгений Калешин назначен главным тренером "Акрона" в сентябре 2022 года. Ранее 44-летний российский специалист руководил "Кубанью", калининградской "Балтикой" и "Тверью". При нем тольяттинский клуб провел 25 матчей, в которых одержал 12 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. "Акрон" после 27 туров занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги. Также команда под руководством Калешина добралась до второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
Понсе: Калешин — топ-тренер. На сто процентов уверен, что он мог бы успешно тренировать клуб РПЛ
Венесуэльский форвард "Акрона" Андрес Понсе назвал Евгения Калешина одним из лучших тренеров в своей карьере.
Фото: ФК "Тверь"