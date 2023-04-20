По информации источника, "Спартак" примет предложение в размере 5-6 миллионов евро. Также красно-белые рассмотрят возможность отдать ямайского нападающего в аренду с правом последующего выкупа за ту же сумму. Есть ли к Николсону конкретный интерес от каких-либо команд, не сообщается.
В январе прошлого года "Спартак" купил Николсона за 8 миллионов евро у бельгийского "Шарлеруа". Контракт ямайского футболиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ранее в российских СМИ уже появлялась информация, что "Спартак" рассмотрит возможность продажи ряда своих легионеров.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" готов продать Николсона за 5-6 миллионов евро
"Спартак" готов расстаться с ямайским нападающим команды Шамаром Николсоном в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"