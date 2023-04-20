- Отказ РФС от участия в Кубке Азии вызывает недоумение. Совершенно непрофессиональная оценка того. Кто будет думать о будущем футбола? В нынешнем составе сборной много молодых и неопытных игроков, для которых этот турнир мог бы быть полезным. Я удивлён ограниченностью тех, кто планирует развитие российского футбола. Думаю, решения РФС больше способствуют его разрушению.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не примет участия в матчах турнира Центральной Азии. По сообщениям СМИ, большинство членов ассоциации выступали за участие россиян в товарищеских играх. Некоторое время назад в РФС заявляли о предварительных договоренностях о проведении товарищеских матчей с командами африканского континента, но о них еще не было объявлено официально. По информации СМИ, соперником россиян может стать Камерун.
Источник: "Чемпионат"
Бышовец: отказ РФС от участия в Кубке Азии вызывает недоумение, он способствует разрушению российского футбола
Бывший тренер нескольких клубов РПЛ Анатолий Бышовец раскритиковал решение РФС об отказе от участия в кубке Центральной Азии.
Фото: "Советский спорт"