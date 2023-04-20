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Защитник "Спартака" Денисов: с "Акроном" не хватило реализации моментов. Это не тот результат, на какой мы рассчитывали

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Защитник "Спартака" Даниил Денисов объяснил поражение красно-белых в выездном матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России от "Акрона" (1:2) и вылет из турнира.
Фото: ФК "Спартак"
– С "Акроном" нам не хватило реализации моментов. Мы проигрываем и выигрываем все вместе. Сейчас нам надо подумать, что не так, и вместе прийти к решению проблемы. Согласен, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Нужно нести ответственность за него всей командой и вместе двигаться дальше, – цитирует Денисова "СЭ".

Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).

Таким образом, в общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.


Спартак Акрон Денисов Д Кубок России
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