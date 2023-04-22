"Обидно, что проиграли. Во втором тайме пропустили три гола. Что случилось? На скамейке был, не могу сказать. Честно, я не понимаю. С чем связано такое количество пенальти? Надо сдержаннее играть в штрафной площади", - цитирует Кухарчука пресс-служба клуба.
"Химки" обыграли на своем поле "Торпедо" со счетом 4:2 и таким образом увеличили свой отрыв от "автозаводцев" до четырех очков. Однако команды до сих пор находятся в зоне прямого вылета за 6 матчей до окончания текущего розыгрыша чемпионата России. "Красно-черные" сократили отрыв от зоны стыковых матчей до одного очка. "Торпедо" по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ с 13 набранными баллами.
Кухарчук - о четырех пропущенных мячах от "Химок": не понимаю, что случилось
Хавбек московского "Торпедо" Илья Кухарчук поделился мыслями после поражения от "Химок" в 24 туре чемпионата России (4:2).
Фото: ФК "Торпедо"