– Если есть предложение по Николсону, его надо продавать. Для нашего чемпионата Шамар – хороший нападающий. Но он до сих пор не стал основным игроком "Спартака". Вроде бы был период, когда он играл в стартовом составе, но потом Шамар проиграл конкуренцию, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в начале января прошлого года, перебравшись в Москву из бельгийского "Шарлеруа". 26-летний уроженец Ямайки записал на свой счет четыре мяча и отдал два ассиста в 22 играх за красно-белых в чемпионате и Кубке России. Действующее соглашение с центрфорвардом действует до конца сезона-2025/26. Его рыночная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.
"Спартак" одержал всего одну победу в семи последних встречах РПЛ и Кубка страны. В понедельник команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле "Краснодар" в заключительной игре 24-го тура чемпионата России.
Мостовой: если есть предложение по Николсону, его надо продавать. Шамар до сих пор не стал основным игроком "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой призвал руководство московского клуба рассмотреть возможность продажи Шамара Николсона.
Фото:ФК Зенит"