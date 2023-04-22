- Мне очень хочется, чтобы это произошло в домашнем матче. Тогда такой великий день можно будет отпраздновать с нашими болельщиками в родных стенах. Это самое крутое празднование в футболе. Но если эксперты считают, что такое может произойти в игре со «Спартаком», пусть так и будет, - приводит комментарий Барриоса "Матч ТВ".
"Зенит" в эти минуты встречается с "Динамо" из Москвы в рамках 24 тура национального первенства. На текущий момент петербуржцы, уверенно лидирующие в РПЛ, имеют 9-очковые преимущество над "Ростовом", которые идет на строчку ниже. Также дружина Сергея Семака опережает идущий на 3 месте "Спартак" на 10 баллов. Отметим, что "Зенит" 4 года подряд становится чемпионом. Два раза невский клуб выигрывал золотые медали в гостях (Грозный и Краснодар) и два раза петербуржцы праздновали свой триумф на домашней арене. В следующем туре Зенит приедет в Самару, где их примут местные "Крылья Советов".
Барриос – о чемпионстве: очень хочется, чтобы это произошло в домашнем матче
Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос поделился мнением о том, где лучше выиграть чемпионский титул РПЛ.
Фото: РИА Новости