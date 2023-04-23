- У "Локомотива" можно выделить Дзюбу, Смольникова, Баринова, а остальные футболисты - молодые. Их очень много. Но на поле нет возраста, нет молодых и старых. Тот, кто вышел в стартовом составе, должен сыграть на сто процентов своих возможностей. Кто будет более свежим и мотивированным, тот и победит. "Локомотив" сейчас выглядит неплохо в этом плане, но в таком матче, как дерби, свою роль могут сыграть какие-то нюансы.
Матч 24-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет "Локомотив" состоится сегодня, 23 апреля. Встреча пройдет на домашнем стадионе "армейцев" - "ВЭБ Арене". Начало запланировано на 19:30 по Москве. Столичное дерби обслужит главный арбитр Сергей Карасев. "Локомотив" на данном этапе занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков. ЦСКА расположился на 4 месте с 44 баллами. "Армейцы" отстают от идущего третьим "Спартака" на одно очко. "Ростов", занимающий второе место, опережает коллектив Владимира Федотова на два балла.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Эштреков: в таком матче, как дерби ЦСКА - "Локомотив", свою роль могут сыграть какие-то нюансы
Экс-тренер московского "Локомотива" Владимир Эштреков поделился мыслями перед дерби с ЦСКА в 24 туре РПЛ.
Фото: РИА Новости