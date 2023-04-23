- Какие пенальти (в наши ворота) вызывают сомнения? Первый со "Спартаком"? Да. Когда проходит эпизод, и потом обе не понимают, по поводу чего проходит просмотр. Игроки "Спартака" не понимали, что смотрят. Это, наверное, о чем-то говорит. Все остальные вопросов, наверное, не вызывают. Думаю, мы проигрываем не из-за пенальти, - приводит мнение Бабурина "РБ Спорт".
Вчера "Торпедо" проиграло "Химкам" (2:4). Турнирное положение москвичей становится критическим. За 6 туров до конца черно-белый коллектив имеет в своем активе 13 очков и отстает от идущего в зоне стыков "Факела" на 4 балла. За два матча в ворота "Торпедо" было назначено 5 11-метровых. В игре против "Химок" судья дважды наказывал автозаводцев пенальти. А в предыдущем туре со "Спартаком" (1:2) был в ворота "Торпедо" было назначено 3 пенальти (красно-белые реализовали всего 1.). Голкипер московского коллектива Егор Бабурин – лидер РПЛ по незабитым пенальти. Воспитанник "Зенита" сумел взять 3 11-метровых, еще один удар пришелся в перекладину. В следующем туре "Торпедо" встретится с "Сочи". Игра пройдет на арене "Фишт".
Голкипер "Торпедо" Бабурин: мы проигрываем не из-за пенальти. Сомнения вызывает только момент со "Спартаком"
Российский голкипер "Торпедо" Егор Бабурин высказался по поводу большого количества пенальти в его ворота.
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