По информации источника, Мажич - один из кандидатов, которых РФС рассматривает на должность руководителя судей. По общему мнению организации, данный пост должен занять иностранный специалист. Мажич - один из тех, кто обладает должным авторитетом в мире судейства и может помочь подготовить новые кадры среди российских арбитров.
Сербский арбитр или какой-либо другой иностранный специалист может возглавить департамент судейства уже по окончании текущего сезона. Сейчас председателем судейского комитета является Павел Каманцев. Ожидается, что он сохранит свой пост.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Департамент судейства РФС может возглавить сербский арбитр Мажич
Сербский судья Милорад Мажич может возглавить судейский департамент РФС.
Фото Global Look Press